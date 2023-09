Come sappiamo ormai i nostri smartphone sono capaci di fare tutto e semplificano in modo esponenziale la nostra vita digitale e non solo. A volte però anche loro hanno bisogno di un piccolo sostegno. Vediamo insieme quali sono i gadget che vengono in aiuto ai nostri cellulari.

Cuffie Bluetooth per smartphone

Sono fondamentali per chi lavora online e ha bisogno di silenzio per le proprie videochiamate o per chi semplicemente ha bisogno di chiudere tutto il mondo fuori e ascoltare un po’ di buona musica. Le cuffie Bluetooth senza fili sono comodissime e molto facili da usare. Il loro utilizzo è automatico: dopo il primo collegamento con il vostro dispositivo basterà solo aprire il coperchio dell’apposita custodia per poterle utilizzare. Di solito hanno un’autonomia di circa 30 ore e sono facili da portare in giro.

Mini Power Bank

Tutti almeno una volta nella vita siamo andati in panico per la batteria scarica del nostro smartphone. Diciamocelo, con i cellulari fuori uso ci sentiamo persi e non sappiamo proprio come fare. Le mini power bank corrono in nostro aiuto e ci salvano la vita. Con le loro dimensioni ridotte sono facili da portare ovunque così da non rimanere mai senza energia. Sono disponibili diversi modelli, spesso con doppia uscita così da avere la possibilità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente e sono facilmente ricaricabili a loro volta.

Kit obiettivi: un gadget davvero speciale per il tuo smartphone

Se vi state chiedendo a cosa servono gli obiettivi se stiamo parlando di smartphone, fidatevi, questo gadget è una vera chicca per gli appassionati di telefonia e fotografia. Il kit è facilissimo da usare. Ogni obiettivo è dotato di morsetti di gomma morbida, per proteggere il telefono, si collega facilmente alla fotocamera posteriore del vostro smartphone e vi permette di scattare foto uniche e particolari. Gli obiettivi sono universali e compatibili con qualsiasi marca e tipologia di smartphone.

Set per pulizia

Quanto è fastidioso avere polvere e impronte sul vostro smartphone? Con questo set per la pulizia non succederà più. Il set completo è estremamente versatile: oltre che per la pulizia dello smartphone può essere usato anche per pulire auricolari, tastiera (dove presente) e molto altro. La maggior parte dei kit comprendono: un panno in microfibra, dell’argilla detergente e una penna detergente.

PopSockets

Infine, ci sono i comodissimi popsockets, vanno posizionati sul retro del telefono, o del tablet, si espandono e donano un’impugnatura estremamente comoda. Quando non serve viene “chiuso” e diventa più piccolo così da non creare alcun ingombro o fastidio.

Avete già usato alcuni di questi gadget? Quali vorreste invece acquistare?