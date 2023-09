Ancora rischio di truffe particolarmente elevato per i principali correntisti italiani. Anche nel corso di queste prime settimane d’autunno gli hacker della rete non mollano la presa sugli utenti degli istituti bancari. Molti tentativi d’inganno, in questi giorni, riguardano ad esempio coloro che hanno un conto attivo presso Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

La strategia dei malintenzionati della rete è pressoché simile a quella delle volte precedenti. Attraverso alcune comunicazioni fasulle inviate via mail o via SMS, e con finta firma di Intesa Sanpaolo, gli hacker comunicano al pubblico notizia di finti accrediti sul conto o anche di un rischio chiusura del conto imminente. I lettori di queste comunicazione, dal loro canto, spinti dalla comunicazione, vengono subito invitati a cliccare su un link in allegato a simili comunicazioni per ricevere maggiori info.

E’ bene ricordare che i link di queste comunicazioni altro non sono che un cavallo di Troia. Gli utenti che si espongono e cadono nella trappola degli hacker vengono indirizzati su una piattaforma la cui interfaccia grafica ricorda da vicino quella del portale ufficiale di Intesa Sanpaolo. A questo punto, sempre gli utenti, vengono invogliati ad inserire le loro credenziali di accesso all’home banking.

In questo modo gli hacker rubano informazioni al pubblico, con conseguenti rischi. In primo, vi è l’attivazione di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre o – scenario nettamente peggiore – il possibile furto di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Da non sottovalutare poi il pericolo di furti d’identità online e la conseguente creazione di false identità virtuali.