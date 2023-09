In un periodo storico in cui l’attenzione alla privacy ha indubbiamente raggiunto i massimi livelli, è bene capire quando il vostro smartphone potrebbe effettivamente essere sotto controllo, o meglio quando altri utenti stanno ascoltando/leggendo ciò che inviate. Non esistono antivirus capaci di risolvere alla radice il problema, possono essere un valido aiuto per l’individuazione, ma solamente voi sarete in grado di superare qualsiasi problematica.

La prima cosa da notare è un eventuale consumo eccessivo di dati, infatti le applicazioni malevole tendono a continuare ad inviare informazioni ad un server o un altro contatto, di conseguenza per farlo, mentre non vi trovate sotto rete WiFi, devono utilizzare la vostra connessione dati, causando di conseguenza un consumo eccessivo.

Smartphone intercettato, ecco come vi spiano

Il secondo aspetto da tenere sempre sott’occhio riguarda il consumo della batteria, alcune applicazioni spyware o tracker, tendono a stressare il dispositivo mobile, oltre che ad inviare dati, di conseguenza lo spingono al limite, tanto da surriscaldarlo e consumare molto di più la batteria.

Parliamo ora delle chiamate, mentre state parlando con qualcuno sentite dei rumori sospetti? non pensate subito all’intercettazione, potrebbe essere il provider o lo smartphone stesso, con qualche problema, ma se così non fosse, pare essere l’unica soluzione plausibile. Sempre parlando di intercettazioni, un discorso simile lo potremmo estendere nella scrittura, se vi accorgete di errori sempre più frequenti, il rischio è che sia stato installato un keylogger, capace di captare ogni tasto digitato.