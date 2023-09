Apple ha informato le autorità francesi del nuovo aggiornamento software per iPhone 12 con l’obiettivo di rimediare all’alto livello di radiazioni rilevato.

La Francia ha sospeso le vendite di tutti gli iPhone 12 sul mercato la scorsa settimana. I dispositivi non hanno superato con successo i test sui limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche esistenti. L’azienda ha rischiato il ritiro del prodotto. Tuttavia, per il momento l’aggiornamento dovrebbe rappresentare una valida soluzione, anche se momentanea. Infatti, anche gli altri Paesi europei intendono eseguire gli stessi test presi in considerazione dalla Francia.

Apple aveva precedentemente contestato i risultati ottenuto in Francia con il test sulle radiazioni, affermando che l’iPhone 12 era stato certificato da numerosi organismi internazionali come conforme agli standard globali. Un portavoce di Apple ha dichiarato che l’azienda sta facendo il possibile per trovare una soluzione, nonostante le accuse siano state inizialmente rifiutate. Apple ha anche dichiarato che l’aggiornamento software rilasciato mira anche ad adattarsi ai metodi di verifica utilizzati in Francia. La decisione di sospendere le vendite degli iPhone 12 aveva suscitato preoccupazioni in Belgio, Germania e Paesi Bassi.

Secondo quanto riferito, anche il Belgio ha richiesto l’aggiornamento del software riservato ai francesi, ma l’aggiornamento è momentaneamente limitato alla Francia. L’autorità di regolamentazione belga ha affermato di aspettarsi ulteriori misure a livello europeo. Le autorità italiane, invece, aspetteranno le deliberazioni della Francia sull’aggiornamento Apple prima di prendere qualsiasi decisione.

L’allarme radiazioni in Francia si basava su risultati di test diversi da quelli effettuati solitamente in altri Paesi. I ricercatori hanno condotto numerosi studi negli ultimi due decenni per valutare i rischi per la salute dei telefoni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità non è stato dimostrato che i fattori analizzati abbiano causato effetti nocivi sulla salute. Apple nel frattempo ha lanciato l’iPhone 15 nonostante l’attenzione distolta da questo problema con la serie 12.

L’azienda fornisce regolarmente aggiornamenti software per i suoi dispositivi, telefoni e computer, principalmente per risolvere problemi di sicurezza. Può concentrarsi su un particolare modello o zona e talvolta in quei casi rilascia diversi aggiornamenti in un mese. L’aggiornamento dell’iPhone 12 sarà simile a una qualsiasi di queste normali correzioni software. Non è chiaro se e quando l’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti.