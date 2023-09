Kia pronta a lanciare in Europa la tecnologia Plug&Charge

Kia si sta effettivamente preparando a lanciare sul territorio europeo, in concomitanza con il lancio di EV9, il nuovo SUV totalmente elettrico, la tecnologia Plug&Charge, un qualcosa che darà la possibilità ai clienti dell’azienda di collegare liberamente la vettura a qualsiasi colonnina pubblica compatibile, senza login, identificazione o passaggi intermedi.

Il tutto si rifà ad un metodo di identificazione che viene integrato direttamente all’interno del veicolo, ciò permette allo stesso di comunicare con la stazione di ricarica (a patto che sia compatibile), avviando in modo automatico, facile e sicuro ogni operazione di ricarica. Un grandissimo passo in avanti rispetto a quanto siamo abituati a vedere oggi, una procedura più lunga e complessa che richiede una carta RFID o l’app, prima di procedere con il collegamento.

La tecnologia utilizza lo scambio automatizzato di certificati digitali, il che permette di identificare univocamente il cliente, con altrettanto contratto di ricarica associato a Kia Charge, una comunicazione perfettamente conforme con lo standard internazionale ISO 15118.

Kia, i vantaggi non verranno annullati

L’operazione in sé non andrà comunque ad annullare quelli che sono i vantaggi legati all’applicazione Kia Charge, all’interno della quale sarà sempre possibile trovare tutte le informazioni che vediamo oggi, come la navigazione verso le colonnine di ricarica, gli aggiornamenti in tempo reale degli stalli disponibili ed i costi, o la possibilità di applicare un filtro alla presa, ma anche velocità massima raggiungibile di ricarica e similari.

La tecnologia sarà presto disponibile in Europa, per un nuovo modo di fare la ricarica, ancora più rapido del classico benzinaio a cui siamo abituati con il motore termico.