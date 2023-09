Nuovo malware PERICOLOSISSIMO per Android ruba soldi agli utenti

Durante l’ultimo periodo si starebbe parlando intensamente dei tanti virus che possono riuscire a mandare al manicomio gli utenti. Soprattutto per quanto riguarda le applicazioni bancarie, i malware sembrano essere più attivi che mai.

Durante questi ultimi giorni sarebbe emerso ancora una volta un virus famosissimo, ovvero Xenomorph. Questo, che si abbatterebbe soprattutto sulla piattaforma Android, è stato aggiornato con altre funzionalità che gli permettono di andare a mettere nel mirino oltre 100 applicazioni bancarie ma non solo.

Come riportano le principali fonti, questo virus è stato scoperto per la prima volta durante il 2022, con un costante aggiornamento che lo ha portato ad essere oggi è una vera e propria macchina da guerra. Riesce infatti ad intrufolarsi negli smartphone è a rubare tutti i dati bancari fornendoli ai malviventi che si celano dietro il suo utilizzo.

Xenomorph è tornato: ecco il malware che ruba dati a oltre 100 banche

A rischiare ancora di più sono soprattutto gli utenti che risiedono negli Stati Uniti, in Italia, in Portogallo, in Spagna, in Belgio e in Canada.

La nuova funzionalità di cui gode il malware consente di agire con una nuova modalità. I malviventi possono infatti simulare tocchi in punti specifici dello schermo del telefono.

In questo modo si potrà procedere molto semplicemente per rubare le credenziali delle applicazioni bancarie, in modo poi da utilizzare il denaro in maniera indebita e all’insaputa dei poveri utenti.

Ovviamente resta attiva la grande moltitudine di siti phishing su cui i creatori di Xenomorph operano. Bisogna quindi stare molto attenti e magari riferirsi a qualche antivirus.