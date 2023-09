Non pagare il bollo auto, in modo completamente legale, sembra essere il sogno di milioni di consumatori sul territorio italiano, una tassa che tanti ritengono più che superflua, sopratutto perché non ritengono giusto dover versare un’imposta per il semplice possesso di un mezzo su strada.

E’ da sapere che il suddetto venne introdotto negli anni ’50, proprio quando avvenne il boom delle vetture, il Governo dell’epoca ideò la tassa per bilanciare le spese legate al potenziamento dell’infrastruttura, mettendo così a disposizione del pubblico una rete stradale completa e funzionale. In cambio richiese ai consumatori il pagamento di un’imposta di possesso, dal valore oggi proporzionale alla potenza del mezzo.

Bollo auto, la tassa è finalmente gratis

Ad oggi non esiste un metodo legale per riuscire a non pagare il bollo auto, se non ascoltando compiutamente le richieste attuali dello Stato Italiano, in termini di sviluppo del mondo dell’automotive. E’ nota la volontà dell’Europa di favorire la vendita, e la commercializzazione, di mezzi elettrici, per questo motivo coloro che oggi dovessero scegliere di acquistarne uno, avrebbero pieno diritto a ricevere una esenzione dal pagamento del bollo auto.

Essendo la tassa regionale, potrebbero esistere differenze legate all’area di appartenenza, di conseguenza è difficile darvi una tempistica temporale di esenzione certa; possiamo solamente dire che in media si parla di una esenzione tra 3 e 5 anni, che raggiunge il suo massimo solamente nelle regioni Piemonte e Lombardia, dove la stessa esenzione è a vita (del mezzo).