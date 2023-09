Sta per avere vita una svolta epocale per lo streaming di calcio italiano: dopo l’accordo tra Lega Serie A e DAZN, gli audio VAR verranno trasmessi durante le partite.

Esperienza più ricca per i tifosi

La tecnologia VAR, introdotta con l’obiettivo di eliminare gli errori arbitrali e rendere il gioco più equo, ha già cambiato il volto del calcio ed ora sta per compiere un ulteriore passo avanti per rendere l’esperienza calcistica più consapevole.

DAZN è al momento una delle piattaforme leader nello streaming sportivo e grazie all’accordo per inserire gli audio VAR in diretta durante le partite permetterà ai tifosi di essere al centro dell’azione e comprendere meglio le decisioni arbitrali e fornire allo stesso tempo una maggiore trasparenza nel calcio.

Due format dedicati

Verranno introdotti due format che permetteranno la realizzazione di questo progetto. “Sunday Night Square” format dove gli audio VAR verranno svelati al pubblico. Ad accompagnare i tifosi in questa nuova esperienza, con spiegazioni dettagliate sulle decisioni prese in campo, ci sarà Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri. “Open Var” sarà invece il nuovo format di approfondimento delle regole calcistiche e quelle arbitrali. Ogni settimana ci saranno nuovi ospiti dall’Associazione Italiana Arbitri, che forniranno chiarimenti sulle regole di gioco attraverso un dialogo costruttivo tra tifosi, arbitri ed esperti.

Questa svolta rappresenta un passo avanti significativo per il mondo del calcio italiano. La possibilità di comprendere le dinamiche e le decisioni prese in campo, da un punto di vista privilegiato, offre ai tifosi un’immersione mai avuta prima. Probabilmente presto anche in Francia assisteremo a simili cambiamenti, come prova che il cambiamento si sta diffondendo rapidamente.