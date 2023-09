Qualcomm sta lavorando all’ottimizzazione della nuova generazione di System-on-Chip. Il produttore americano presenterà a breve la famiglia Snapdragon 8 Gen 3 ma gli analisti sono convinti che ci saranno anche ulteriori sorprese.

Infatti, come rivelato dal leaker Revegnus, sembrano essere già in corso i test sull’aggiornamento di metà generazione. Il SoC Snapdragon 8 Gen 3+ sarà presentato dopo il debutto delle Generazione 3 e permetterà di estrarre tutto il potenziale del chipset.

Al momento le informazioni sono molto limitate ma possiamo già definire un primo aspetto delle fantastiche performance del SoC. Qualcomm, infatti, ha eseguito un test sulla piattaforma GeekBench per mettere alla prova la GPU.

Qualcomm punta a far diventare lo Snapdragon 8 Gen 3+ il SoC più potente di tutto il panorama mobile, la GPU è già da record

The time for Snapdragon has returned. The GPU score for 8 Gen 3+ has been leaked. 8G2 9K

8G3+ 15K. pic.twitter.com/PdR8S6RzWA — Revegnus (@Tech_Reve) September 25, 2023

Il chipset potrà contare sulla GPU Adreno 750 che di certo non sfigurerà. Infatti, il test pubblicato dal leaker è il Vulkan, una serie di prove pensate esclusivamente per testare le prestazioni grafiche sotto sforzo con scenari di utilizzo tipici del gaming spinto.

La GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3+ è riuscita a totalizzare 15.434 punti, un risultato incredibile. Si tratta di un valore migliore del 50% rispetto alla GPU Adreno 740 equipaggiata sui SoC Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 2 for Galaxy.

Emerge chiaramente con Qualcomm abbia intenzione di puntare sulle performance per il prossimo SoC di fascia alta e test benchmark come questo lo confermano. Certamente, nell’utilizzo quotidiano non si avranno cambiamenti tangibili, ma avere tutta questa potenza a disposizione tornerà utile con i task più impegnativi come il gaming.