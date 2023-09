DAZN 2023, i nuovi prezzi degli abbonamenti e quale scegliere

Gli utenti che ancora devono sottoscrivere un abbonamento a DAZN, saranno curiosi di sapere quali sono le soluzioni disponibili.

Proprio qui in basso potete notare tutti i prezzi che il colosso mette a disposizione e soprattutto la variabilità dei dispositivi che possono vedere in contemporanea. Potrete scegliere quello che più fa al caso vostro.

DAZN: questi sono i prezzi degli abbonamenti che gli utenti possono scegliere

DAZN attualmente consente di scegliere tre piani diversi tra i suoi abbonamenti. Stiamo parlando dei seguenti: DAZN Start, Standard e Plus. Chiaramente ci sono delle differenze sostanziali tra le tre soluzioni in questione, ed è per questo che abbiamo deciso di stilare un elenco ben preciso. Qui in basso potete trovare infatti ogni aspetto che potrebbe essere di vostro interesse prima della sottoscrizione: