Al giorno d’oggi una numerosa percentuale di coppie nasce online e in particolare tramite i social network. Anche se si è dello stesso paese o della stessa città i contatti avvengono spesso tramite chat e meno dal vivo rispetto al passato.

Del resto non c’è nulla di male, l’amore è tale indipendentemente dal modo in cui due persone si sono conosciute, e in Italia molti sfruttano i siti o le app d’incontri per cercare l’anima gemella.

Pare che per la maggior parte degli italiani fare incontri online risulti più semplice rispetto a farlo dal vivo e l’app sicuramente più utilizzata rimane Tinder (67,4%), e a seguire Bumble (6,4%) e Facebook Dating (5%). Anche se il 35% afferma di utilizzare più app contemporaneamente.

Trovare l’amore tramite Tinder Select

E a proposito di Tinder, piattaforma di appuntamenti online fondata nel 2012 che ha riscosso subito un grande successo, ultimamente sta apportando delle novità.

Il funzionamento di Tinder è molto semplice e consiste nello scorrere i profili di vari utenti e scegliere se scorrere a destra se si è interessati oppure a sinistra per passare. Se entrambi i profili si sono scelti allora avverrà un match tra i due e a quel punto la conversazione può iniziare.

A quanto pare la piattaforma sta per introdurre Tinder Select, un abbonamento esclusivo abbastanza costoso. Il prezzo sarà infatti di 500 dollari al mese e permetterà agli utenti di avere un accesso privilegiato ad alcune particolari funzioni come una possibile opzione di ricerca dei profili.

Per il momento, visto il costo elevato, l’abbonamento verrà proposto esclusivamente all’1% degli utenti più attivi sulla piattaforma.