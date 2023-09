Ogni giorno in rete si leggono tantissime storie di utenti truffati che si ritrovano senza avere nemmeno un centesimo sul conto corrente; notizie sconvolgenti che non vorremmo mai sentire o leggere, ma che allo stesso tempo possono essere prese come spunto per sensibilizzare la popolazione in merito.

Le banche inviano periodicamente delle comunicazioni in cui annunciano a tutti gli effetti le prassi utilizzate dai truffatori, invitandovi alla massima attenzione in merito, onde evitare di incappare in spiacevoli conseguenza. Dovete ricordare che mai e poi mai gli stessi istituti inviano email, SMS o effettuano chiamate, all’interno delle quali viene richiesto l’inserimento di dati sensibili, come appunto i dati di accesso al conto. Se doveste ricevere comunicazioni di questo tipo, vi possiamo assicurare trattarsi di una truffa bella e buona.

Conti correnti rubati, come vi truffano

La prassi è proprio questa, inviare una comunicazione in cui fingersi il vostro istituto di credito, per invitarvi a premere un link all’interno del quale inserire i dati sensibili. In tal modo riusciranno ad avere accesso alle credenziali, per utilizzarle per accedere al conto corrente bancario e svuotarlo di ogni singolo centesimo; una prassi che, molto più spesso, è collegata al cosiddetto SIM Swap, utile sopratutto per accaparrarsi anche il numero di telefono sul quale ricevete l’SMS con il codice di attivazione bancaria.

Il consiglio è sempre lo stesso, fate molta attenzione ai messaggi che ricevete.