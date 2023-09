Si accende ad un livello mai visto sino a questo momento la sfida che contrappone Telegram a WhatsApp. La chat blu sta cercando in tutti i modi di mettere a segno quello che sarebbe un sorpasso a dir poco clamoroso ai danni di WhatsApp in termini di popolarità tra il pubblico. Un ruolo importante in quest’operazione sarà affidato ai nuovi upgrade che Telegram proporrà ai suoi iscritti.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Per queste settimane, la novità principale in casa Telegram è l’arrivo delle Storie. Anche la chat blu ha deciso di mettere a segno una sua vera e propria svolta social, dopo la presenza delle Storie su WhatsApp ed ancora precedentemente su Facebook e su Instagram.

Con i prossimi upgrade della chat blu, quindi, gli utenti avranno modo di condividere foto istantanee i contatti della loro rubrica, così come sarà possibile anche condividere video la cui durata dovrà essere di pochi secondi. Sempre su Telegram gli utenti potranno commentare le Storie degli amici e da queste potranno dare il via a delle conversazioni private. Le Storie saranno disponibili almeno in una prima fase solo per i profili privati e non per i canali ed i gruppi.

L’upgrade della chat blu sarà grande protagonista sia sui dispositivi Android di nuova generazione sia sugli iPhone. E’ scontato dire che attraverso tale novità gli sviluppatori di Telegram vogliono replicare in termini di popolarità e di consenso di pubblico il successo che le Storie hanno ottenuto su scala globale su Facebook e su Instagram in primis.