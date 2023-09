WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia e anche in molte nazioni del mondo. Basti pensare che è presente in 180 Paesi con un totale di 2,3 miliardi di utenti.

Ma perché WhatsApp, nonostante l’agguerrita concorrenza, continua ad avere il primato di app più utilizzata nel nostro Paese e non solo?

Sicuramente i motivi di questa supremazia sono da ricercare nella natura di WhatsApp di non essere solo un’app per il semplice scambio di messaggi ma bensì un’applicazione che permette ai propri utenti di svolgere diverse azioni, insomma un’app tutto-fare.

Questo lo si evince anche dalle ultime novità che sono state già introdotte o che si stanno testando. La creazione dei canali per esempio trasforma l’app di Meta in un vero e proprio social network. Oppure, altro caso, la funzione già approdata in India che permette agli utenti di effettuare dei pagamenti direttamente dalle chat.

Canali, già in fase di cambiamento?

A proposito dell’ultima novità introdotta nell’app a partire dal 19 settembre, la possibilità di seguire dei canali dei propri enti, giornali o personaggi famosi preferiti, sembra che WhatsApp sia già all’opera per migliorarla.

Secondo le indiscrezioni è già stata lanciata una versione beta per Android che apporta delle modifiche atte a migliorare ancora di più questa straordinaria funzione.

Le modifiche in atto prevedono la possibilità da parte degli utenti di fornire delle risposte agli aggiornamenti dei canali e di vedere con precisione quanti utenti hanno risposto tramite un contatore posto sotto alle notizie.

Non si sa ancora quando questa versione rivisitata dei canali sarà disponibile per tutti gli utenti.