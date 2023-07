Meta ha svelato agli utenti in che modo l’Intelligenza Artificiale decida ciò che vedono nei loro feed su Instagram e Facebook.

L’azienda ha mostrato nei dettagli tutti gli strumenti basati su intelligenza artificiale usati per decidere quale tipologia di contenuti mostrare nelle rispettive app di Instagram e Facebook. Il post a riguardo è in risposta alle recenti critiche sul modo in cui funzionano i feed e gli algoritmi adottati da queste piattaforme. Meta utilizza l’IA cercando di garantire che il contenuto nei feed degli utenti sia consono e soprattutto “più possibile pertinente e interessante”, come spiegato da Nick Clegg, ex vice primo ministro e ora presidente degli affari globali presso la compagnia.

La società, inoltre, aggiungerà nuovi modi per consentire alle persone di controllare tali sistemi intelligenti. Gli utenti potranno controllare in prima persona ciò che viene mostrato nelle varie app e in quali modalità. Meta ha annunciato di aver preso questa decisione di rivelare di più sull’intelligenza artificiale dei suoi sistemi come “parte di un più ampio ethos di apertura, trasparenza e responsabilità” verso gli utenti. Anche in riconoscimento del fatto che la tecnologia si sta evolvendo e sta diventando sempre più controversa.

Instagram e Facebook svelano nel dettaglio come funziona il feed degli utenti sulle rispettive app

“Con i rapidi progressi in atto di tutte le tecnologie più potenti, è comprensibile che gli utenti siano entusiasti delle possibilità che ci sono e allo stesso tempo preoccupati per i rischi”, specifica Clegg. “Crediamo che il modo migliore per rispondere a queste preoccupazioni sia con maggior trasparenza“. La versione completa del sistema proposto contiene 22 “schede di sistema”. Hanno lo scopo di spiegare gli strumenti utilizzati su Facebook e Instagram per classificare i differenti contenuti nei feed. Questi codici possono essere trovati sul sito di riferimento di Meta.

Le schede descrivono nei minimi particolare come funziona l’intelligenza artificiale di determinate sezioni, come Instagram Esplora. Trattasi della pagina che mostra una serie di post che un utente non segue ma ritenuti pertinenti. Solitamente, raccoglie post e verifica che rispettino le normative, quindi utilizza i feedback raccolti per mostrarli a specifici utenti, ossia si basa sui like che hanno già messo a contenuti simili e altri parametri di questo genere. La stessa scheda evidenzia come gli utenti possono controllare il sistema, nel tentativo di rimuovere contenuti non interessanti. Infatti, ad ogni contenuto mostrato nella sezione esplora, è possibile cliccare sui tre puntini di un post e selezionare “non interessante“.

Meta sta anche cercando di rendere più facile per le persone capire meglio non solo come rimuovere un contenuto nel proprio feed ma anche come viene classificato. Questo include pop-up su misura che mostrano perché un determinato post è stato messo in evidenza, ad esempio. Nonché un impegno preso dall’azienda con i ricercatori affinché sia possibile comprendere meglio quei modelli di intelligenza artificiale adottare.