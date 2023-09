Apple ha scelto di integrare un nuovo sistema di sicurezza che permette di certificare facilmente l’originalità dei propri iPhone 15. Al fine di garantire la massima trasparenza agli utenti ed evitare contraffazioni, sarà possibile verificare con facilità se si tratta di un device della mela originale.

Stando a quanto condiviso dall’account X (Twitter) di MajinBuOfficial, gli utenti potranno avvalersi di una luce UV da passare sulla confezione di vendita. Nella parte posteriore saranno presenti alcuni ologrammi che appariranno solo se illuminati con questa speciale luce.

Grazie a questo sistema, tanto gli utenti quanto i rivenditori potranno verificare con facilità le scatole per evitare prodotti falsi, manomessi o venduti in modo non autorizzato. Sebbene possa sembrare strano, si tratta di possibilità da non sottovalutare.

Apple ha introdotto un nuovo sistema di sicurezza passivo con iPhone 15 pensato per prevenire le contraffazioni

Infatti, alcuni rivenditori disonesti possono vendere come nuovi dei device che invece sono usati oppure ricondizionati. Questi dispositivi Apple vengono inseriti all’interno di confezioni nuove che rappresentano delle repliche di quelle ufficiali.

La presenza dei sigilli, quindi, non garantisce che il device possa essere del tutto nuovo e quindi Apple è dovuta intervenire per cercare di arginare questi comportamenti fraudolenti. Trattandosi di un sistema di sicurezza passivo, l’azienda di Cupertino non ha pubblicizzato la presenza di questi ologrammi visibili solo tramite luce UV.

Certamente, ora che la notizia si è diffusa, i truffatori si attrezzeranno per copiarla. Per evitare problemi, il nostro consiglio è quello di rivolgersi solo a rivenditori autorizzati e diffidare sempre di offerte troppo convenienti per essere vere.