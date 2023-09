In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo il tanto amato Flipper Zero ad un prezzo molto interessante.

Parliamo di uno sconto del 20% che porta il gioco a soli 206.16 euro invece di 254 euro. Ricordiamoci insieme come si utilizza.

Flipper Zero in super offerta

Flipper Zero è un gadget portatile e multiuso con funzionalità simili a Tamagotchi, sviluppato per interagire con i sistemi di controllo degli accessi. Sul sito ufficiale viene descritto come “un multi-strumento portatile per geeks nel corpo di un giocattolo”.

Si tratta di un dispositivo hardware open-source in grado di interagire con diversi sistemi digitali come sistemi di controllo degli accessi, RFID, protocolli radio e hardware di debug. Inoltre, è possibile personalizzarlo e programmarlo per svolgere molte altre funzioni grazie alla sua interfaccia GPIO.

Flipper Zero è da considerarsi come uno strumento per hobby personale, rigorosamente per l’intrattenimento, l’apprendimento, l’hacking etico e l’ingegneria hardware. Si può anche usare per eseguire un pentest di rete sul WiFi se hai l’autorità legale per farlo. Quando si tratta di questioni come il furto di carte di credito, l’accesso non autorizzato ai sistemi informatici, ecc., le autorità tendono a prenderla molto seriamente. Seguite questo link per maggiori dettagli o per acquistarlo.