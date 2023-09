CoopVoce, una nuova EVO piena di GIGA distrugge Iliad

C’è tutta la volontà di CoopVoce nel non permettere agli altri gestori di risalire la china. Effettivamente il celebre provider leader a tutti gli effetti, sta dando grande sfogo a tutta la sua creatività nel tirare fuori offerte clamorose. Ognuna di esse infatti mette in netta difficoltà gli altri provider italiani, siccome vanta tanti contenuti e soprattutto dei prezzi che sembrano essere sempre più bassi. D’altronde la prerogativa principale di un colosso come CoopVoce è sempre stata la stessa: fornire risparmio ed allo stesso tempo grande quantità di contenuti.

Ogni offerta nell’ultimo periodo sta cercando di rappresentare alla grande questa sorta di mantra del provider, riuscendoci alla perfezione. Lo ha dimostrato la vecchia promo da 200 giga che è scaduta prima ancora che arrivasse quella da 180. Ora che entrambe sono solo un lontano ricordo, CoopVoce non ha voluto perdere terreno ed ha ripristinato una delle sue vecchie soluzioni. Come già visto in passato, tale offerta comprende al suo interno tutto quello che c’è da desiderare per un utente medio. La connessione sarà il 4G alla massima velocità per tutti quelli che la sottoscriveranno.

CoopVoce: torna una vecchia conoscenza tra le promozioni di punta, ecco tutti i dettagli

Questa volta basteranno solo 7,90 € per poter sottoscrivere la nuova offerta che in realtà arriva dal passato. Il gestore avrebbe optato per la EVO 150, promozione mobile che al suo interno vanta tutto il meglio.

CoopVoce consente di avere le chiamate senza limiti verso tutti i gestori con 1000 messaggi verso tutti. Ci sono poi 150 giga disponibili in 4G per navigare.