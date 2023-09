CoopVoce, EVO 180 con tutto incluso: è l'ultimo giorno

Ogni gestore che si rispetti, è in grado di capire cosa serve agli utenti che stanno cercando di cambiare aria. La battaglia è cominciata di nuovo, subito con l’inizio del mese di settembre. Durante questo periodo svariati provider infatti hanno deciso di proporre offerte straordinarie, piene di contenuti ma soprattutto con prezzi bassissimi. CoopVoce è uno di questi e con le sue nuove offerte sta tirando dalla sua parte un gran numero di nuovi clienti.

Chiedendo a tanti utenti di questo gestore, nessuno di loro sembrerebbe essere rimasto insoddisfatto nel corso degli anni. Gli utenti di CoopVoce infatti riferiscono di non aver mai trovato brutte sorprese e aumenti di prezzo dopo aver sottoscritto una delle soluzioni offerte dall’operatore telefonico virtuale. Questo è sicuramente un merito, soprattutto alla luce di quanto visto da parte di altre realtà. Ora come ora però il merito è anche quello di riuscire a disporre di grandissimi contenuti all’interno dell’ultima promo, la nuova EVO 180.

CoopVoce supera le aspettative con la EVO 180, ma manca solo un giorno

Dopo aver procurato tanti nuovi utenti al gestore, la EVO 180 sembra essere pronta a scomparire. La celebre offerta che ha tenuto banco per tutto il mese di settembre e non solo, consentirà ancora per queste 24 ore di avere tutto con pochi euro mensili.

Al suo interno gli utenti potranno trovare infatti chiamate illimitate verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. Inoltre ci sono anche 180 giga per navigare usando la rete in 4G a massima velocità. Il prezzo mensile è di 7,90 € per sempre.