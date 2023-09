Il catalogo dei contenuti che Netflix concede ai suoi utenti abbonati è davvero pieno sotto tutti i punti di vista. Non mancano i film così come le serie TV entusiasmanti e la classifica parla chiaro. Attualmente infatti, secondo anche la valutazione degli esperti, ci sono 3 serie TV di altissimo livello che stanno macinando visualizzazioni su visualizzazioni.

Qui in basso potete notare tutti i titoli e anche una parziale descrizione della trama in generale.

Netflix continua a fare fuoco e fiamme, ci sono alcune serie in questo momento che tutti vogliono vedere

Qualcuno era rimasto fermo al primo gradino del podio di qualche giorno fa, il quale vedeva come protagonista assoluta la serie One Piece. Ora come ora la storia narrata riguardo alla ciurma di pirati del capitano cappello di paglia Luffy, retrocede al secondo posto, complice anche il fatto che gli utenti hanno consumato in pochissimo tempo i primi otto episodi. Ci saranno tante altre storie da vedere prossimamente siccome sono state confermate le prossime stagioni.

Il primo posto viene preso di diritto dalla serie “La mia prediletta“. È giunta sotto gli occhi degli utenti una nuova storia davvero incredibile, la quale vede fuggire una donna dal suo luogo di prigionia. La polizia analizzerà più piste diverse, fino a far riaffiorare tutto quello che era relativo a 13 anni prima.

Il gradino più basso del podio viene occupato di diritto da un ritorno: si tratta della nuova stagione di “Diari“. Quelli che alla prima stagione erano dei ragazzini, sono diventati grandi ed ora hanno storie totalmente diverse da raccontare.