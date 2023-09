Questo weekend la Serie A scende di nuovo in campo dopo la tre giorni delle coppe europee. Su Sky gli utenti potranno guardare come al solito tre partite selezionate tra le dieci della quinta giornata del campionato. La programmazione della pay tv, ad ogni modo, sarà arricchita anche questo fine settimana dai motori con i GP di Formula 1 e motomondiale e da altri sport come tennis e pallavolo.

Sky, le offerte low cost per il mese di settembre

Anche in occasione della stagione autunnale, tutti coloro che vorranno attivare un piano di visione con Sky potranno accedere a costi più che ridotti grazie alle nuove tariffe dei listini smart.

Le offerte vincolate ai listini smart sono disponibili per gli utenti direttamente attraverso il sito ufficiale di Sky. I clienti che scelgono di attivare queste promozioni avranno la garanzia di un costo bloccato per ben 18 mesi, con la possibilità di procedere per ad un rinnovo dei pacchetti selezionati – sempre allo stesso costo – per ulteriori 18 mesi.

La prima proposta vantaggiosa legata ai listini smart è quella del doppio pacchetto Sky TV + Calcio. Per entrambi i pacchetti gli abbonati si troveranno a pagare solo 14,90 euro ogni trenta giorni. Per tutti coloro che non vogliono perdere le grandi emozioni della Champions League e di tutte le discipline sportive nel catalogo della pay tv, l’offerta giusta è quella Sky TV + Sport. Il costo di questa promozione è di 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.