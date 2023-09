C’è un trucco WhatsApp che non tutti conoscono e grazie al quale potrete scoprire la posizione in tempo reale di una determinata persona, senza che questa ne sia a conoscenza.

Condividere il proprio stato con un altro contatto è una funzione piuttosto conosciuta di WhatsApp.

Tuttavia, ciò di cui vi stiamo parlando, riguarda la possibilità di scoprire la posizione di un contatto senza che sia avvenuta alcuna condivisione di dati.

Di conseguenza senza che l’altra persona lo sappia.

Trucco WhatsApp: come accedere alla posizione di un contatto tramite smartphone

Come risaputo, WhatsApp dà sempre un ruolo molto importante alla tutela della privacy dei suoi utenti.

Tuttavia, su internet si possono trovare innumerevoli trucchi per cercare di sviare, fino ad un certo punto s’intende, i limiti della “privacy”.

Per esempio, in questo caso, questa tecnica potrebbe essere utilizzata per fare una sorpresa ad un vostro amico/a o al vostro compagno/a.

Tra i servizi più comuni che consentono di accedere a questi piccoli trucchi, vi è IPLogger, che non richiede assolutamente alcuna conoscenza particolare per essere utilizzato.

La piattaforma, infatti, è in grado di identificare l’indirizzo IP della persona di nostro interesse.

Da questa informazione poi, sarà piuttosto semplice riuscire a risalire alla posizione dell’utente.

IP logger genererà infatti un link che dovrete inviare all’altro contatto.

Quando quest’ultimo vi cliccherà sopra, potrete subito venire a conoscenza della sua attuale posizione in tempo reale.

Tutto ciò senza che l’altra persona possa accorgersene.

Come accedere alla posizione tramite browser

Il trucco in questione può essere utilizzato anche per versione browser di WhatsApp, ma in maniera differente.

Basterà infatti accedere al PC, non fa differenza se si tratta di Windows o di un Mac, e digitare la sequenza di tasti CTRL + ALT + CANC.

Da qui, andare su task manager, cliccare su “win+R” e digitare nel campo vuoto “cmd” e premere invio.

Una volta fatto ciò, dovrete nuovamente digitare nella barra dei comandi ” etstat-an” e di nuovo Invio.

Dopo aver compiuto tutti i passaggi vi verrà mostrato l’indirizzo IP del contatto di vostro interesse e da qui, basterà semplicemente inserirlo in qualsiasi tipo di servizio, disponibile online gratuitamente, che sia in grado di scoprire la posizione di un utente tramite IP.

In questo modo, non vi sarà nemmeno la necessità di inviare il “link enigmatico” su cui l’altra persona dovrà per forza cliccare.

Ma potrete accedere all’informazione in maniera completamente autonoma e senza coinvolgere l’altra persona.

Ovviamente si tratta di indicazioni che vi forniamo per solo scopo informativo o per altre situazioni particolari.

Poiché ricordate sempre che: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”.