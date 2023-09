Nuovi limiti di velocità per i guidatori !

In questi giorni è stato ufficialmente riconosciuto il nuovo emendamento dell’ONU, volto a regolamentare alcune regole relative al codice della strada.

In maniera particolare ci si è concentrati sui limiti massimi di velocità da rispettare e consentiti sulle autostrade.

Tale limite sarà rivolto a tutte le auto e i furgoni dotati di sistemi ADS di guida autonoma.

Infatti, per tutti i paesi che adotteranno il nuovo regolamento, sulle autostrade si passerà da 60km/h a 130 Km/h.

Limiti di velocità e altre norme per i veicoli dotati di ADS

Questi limiti di velocità attualmente approvati erano attesi ormai da moltissimi tempo.

In quanto si tratta di un passo avanti davvero molto importante, volto ad aumentare la diffusione dei moderni veicoli dotati di un sistema di guida autonomo.

Si tratta di una tecnologia in crescente sviluppo e che, fra non molto, è probabile sarà adottata da tutte le aziende produttrici di auto e altre vetture di trasporto.

Il nuovo emendamento ha così modificato il regolamento ONU 153 relativo al mantenimento di corsia dei sistemi automatizzati.

Oltre ai limiti di velocità, le nuove norme però includeranno anche alcuni regolamenti e disposizioni di sicurezza cui i costruttori e i collaudatori di veicoli devono sottostare ed assicurarsi di applicare.

Per esempio, i sistemi ADS, potranno essere attivati esclusivamente nei luoghi in cui non circolano pedoni o ciclisti.

E solo se rispettano le dovute distanze fisiche di sicurezza da tenere nei confronti di tutti gli altri veicoli presenti sulla strada e provenienti da direzioni opposte.

In più, il collaudatore, deve lavorare al fine di garantire un passaggio di controllo della vettura al conducente, più veloce e repentino possibile e disponibile in qualsiasi momento.