Per tutti i fan di Mare Fuori, tenetevi forte perché la stagione 4 è finalmente in arrivo.

La serie italiana dopo l’inatteso successo su Netflix, era stata rinnovata per il suo quarto capitolo, che sarà finalmente trasmesso all’inizio del 2024 su Rai2.

I fan della serie hanno scatenato un grande entusiasmo, in seguito alla notizia della presenza dei protagonisti di Mare Fuori alla festa del Cinema di Roma 2023.

Durante la quale sarà possibile vedere le amate star sfilare sul rinomato Red carpet.

Mare fuori 4: cosa dovremmo aspettarci nella nuova stagione

In seguito alla festa del cinema di Roma saranno inoltre trasmesse, in anteprima assoluta, le prime due puntate della quarta stagione di Mare Fuori.

L’idea dell’anteprima è un regalo della produzione, ma che mira anche a valutare le reazioni degli spettatori e dunque il livello di apprezzamento suscitato.

Si tratta quindi di un ottimo espediente realizzato al fine di tranquillizzare gli animi circa un continuo e sperato successo della serie.

Riguardo alla trama dei primi due episodi, purtroppo non sappiamo ancora molto.

La terza stagione si è conclusa con una scena che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta ed in attesa di scoprire il continuo.

Abbiamo infatti Rosa Ricci e Carmine di Salvo che si sono incontrati in segreto per poter vivere il loro amore, ma ad un tratto il padre di Rosa arriva ad interrompere i due amanti.

L’uomo ordina alla figlia di sparare al ragazzo porgendole una pistola.

L’espressione della ragazza non lascia trapelare alcun indizio circa cosa accadrà dopo.

Poiché dopo il rumore dello sparo della pistola i tre protagonisti non sono più visibili dalla telecamera.

I fan temono che l’episodio in sé segnerà la fine di uno dei due personaggi più amati.

Cosa che tuttavia sembra non accadrà.

In quanto gli autori hanno deciso di rilasciare almeno questa piccola notizia, al fine di far calmare gli animi dei fan in attesa.

In tutto questo trambusto Edoardo Conte, interpretato dal giovane Matteo Paolillo, è in ospedale a combattere tra la vita e la morte.

Mentre al carcere minorile di Nisida iniziano a crearsi nuove fazioni e distribuzioni di potere.

Insomma, ci sarà parecchio da vedere e noi ovviamente non vediamo l’ora.