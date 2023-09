Il noto colosso sudcoreano Samsung continua senza sosta ad aggiornare il suo catalogo di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Uno dei prossimi arrivi sarà anche il nuovo Samsung Galaxy A15 e ora possiamo dare uno sguardo al suo design grazie ad alcune nuove immagini renders.

Samsung Galaxy A15, svelato il design del nuovo mid-range da questi renders

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo non solo di Samsung Galaxy A05s, ma anche del nuovo Samsung Galaxy A15. Come già accennato in apertura, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders che ci hanno rivelato il design di questo smartphone.

Le immagini in questione sono state realizzate dal noto leaker OnLeaks, quindi immaginiamo che siano piuttosto attendibili e veritiere. Osservandole, possiamo notare la presenza di un Infinity-U Display con delle cornici molto sottili attorno allo schermo. Il pannello dovrebbe avere una diagonale di 6.4 pollici, mentre il frame sembra che avrà i bordi piatti.

Sul frame troviamo poi il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Quest’ultimo includerà un sensore biometrico per lo sblocco del device e questo significa che il display sarà con molta probabilità un IPS LCD. All’appello, sembra che non mancheranno inoltre una porta di ricarica USB Type C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Per il momento questi sono i primi dettagli su questo nuovo Samsung Galaxy A15. Attendiamo ovviamente nuovi rumors riguardanti questa volta le presunte specifiche tecniche e magari anche il presunto prezzo di vendita.