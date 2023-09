BYD ufficializza l'U8 Premium Edition, la prima vettura del marchio Yangwang

BYD lancia la sfida al mercato con la presentazione di una nuova vettura appartenente al suo sotto-marchio Yangwang, un mezzo premium che sarà acquistabile a 1’098’000 RMB, SUV di fascia alta con tanta tecnologia, plug-in ibrido dalla autonomia impressionante (anche 1000 km), grazie all’utilizzo di piattaforma e e la scocca DiSus-P per il controllo idraulico intelligente.

La piattaforma è la prima al mondo con quattro motori indipendente in serie, nata con l’idea di offrire sicurezza e prestazioni, con il controllo dinamico di tutte e quattro le ruote, per una risposta immediata. La potenza è di 1200 cavalli, con una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, e piena stabilità anche nel caso di scoppio di uno pneumatico. La scocca DiSus-p, invece, è un’altra tecnologia proprietaria che punta a migliorare l’agilità del veicolo nei vari ambiti di utilizzo, riducendo al minimo il rischio di ribaltamento e lo spostamento dei passeggeri nell’esecuzione di una curva o di una frenata.

La vettura ha motore plug-in ibrido, con ricarica rapida fino a 110kW, passerà quindi dal 30 all’80% in soli 18 minuti, con un output fino a 6kW per l’alimentazione di dispositivi esterni. La tecnologia entra anche nell’abitacolo, pur mantenendo una sorta di impermeabilità quasi unica (può restare a galla fino a 30 minuti), dove troviamo un display OLED curvo Galaxy da 12,8 pollici e due display longitudinali da 23,6 pollici nella parte anteriore.

U8 Premium Edition di BYD: la tecnologia e gli interni

Non mancano i sedili in pelle Nappa combinati direttamente con il legno africano Sapele; sempre nella parte anteriore trovano posto tre alloggiamenti di ricarica wireless, con supporto alla ricarica a 50W, ma anche un sistema audio di alta qualità con ben 22 altoparlanti dislocati all’interno della vettura.

La BYD U8 Premium Edition, appartenente al sotto-marchio Yangwang, sarà inizialmente commercializzata in Cina, sono in arrivo oltre 90 showroom dedicati al brand in oltre 40 città, con previsione di apertura entro il termine dell’anno corrente.