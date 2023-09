Se state cercando uno smartwatch da uomo con un display da 1.8 pollici e compatibile con l’assistente vocale Alexa, siete nel posto giusto.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un dispositivo del genere a poco più di 40 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Smartwatch da uomo in super offerta su Amazon

Libera le tue mani con l’smartwatch uomo/donna. Grazie all’altoparlante e al microfono integrati, le chiamate diventano facili da effettuare, sia che ci si stia allenando all’aperto sia che si stia riordinando la casa. Una volta collegato al telefono, è possibile effettuare, riceverechiamate e visualizzare il registro delle chiamate direttamente sullo smartwatch. Può anche ricevere messaggi SMS e App.

Dalle attività al chiuso a quelle all’aperto, questo fitness tracker ha tutto. Può registrare con precisione la tua attività e tenere traccia di vari dati in tempo reale durante l’esercizio, come calorie, distanza, passi, ecc., che è la scelta migliore per gli appassionati di fitness. Design impermeabile IP68, è possibile indossare l’orologio fitness uomo/donna per lavare le mani e fare esercizio.

Sono presenti gli indicatori di salute del corpo, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, Sonno, SpO2 e il promemoria del ciclo mestruale femminile, ecc. Tutti i dati possono essere sincronizzati con il telefono per essere analizzati, aiutandovi a comprendere appieno il vostro stato di salute. Questo e molto altro è disponibile seguendo questo link al prezzo di 49.99 euro, con l’aggiunta di un coupon del 20%.