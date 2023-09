Samsung è una tra le aziende più apprezzate dagli utenti non solo per i suoi smartphone top di gamma, ma soprattutto per i suoi dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. Prossimamente, in particolare, vedremo arrivare in veste ufficiale il nuovo mid-range Samsung Galaxy A05s. Ecco cosa sappiamo su questo nuovo device.

Samsung annuncerà presto il nuovo Samsung Galaxy A05s, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone a marchio Samsung. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A05s ed apparterrà alla fascia media del mercato. In queste ultime ore sono inoltre emerse in rete diverse immagini renders.

Osservandole, possiamo dunque notare la presenza di un design piuttosto classico, in linea con quello degli altri device della serie Galaxy A. Sul fronte troveremo infatti un Infinity-U Display con una diagonale da 6.6 pollici. Sul posteriore troveranno invece posto tre sensori fotografici. Sul frame in basso saranno presenti lo speaker di sistema, il microfono principale, la porta di ricarica USB Type C e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. la backcover sara sicuramente disponibile in diverse colorazioni, anche se i renders ci hanno svelato soltanto la colorazione Black.

Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misurerà 167.9mm x 77.7mm x 8.8mm. La batteria avrà invece una capienza di 4000 mah con ricarica rapida da 25W. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo ci sarà un processore di casa MediaTek. Stiamo parlando del soc MediaTek Helio G85 e quest’ultimo sarà supportato da almeno 4 GB di memoria RAM.