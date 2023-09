Ci sono alcuni TELEFONI del passato che valgono una fortuna

Vi è mai capitato di riaprire il cassetto di trovare quel vecchio telefono che avevate conservato anni prima? Certamente situazioni del genere si ripetono ogni giorno, con tanti telefoni che potrebbero oggi avere un valore nettamente superiore a quello che avevano durante i primi periodi della loro vendita.

Ce ne sono alcuni veramente rari che sono entrati a far parte di una lista presa in esame dei grandi collezionisti, i quali sarebbero pronti a pagare cifre molto alte per averli.

La lista dei telefoni cellulari e degli smartphone di un tempo che oggi valgono tantissimo

Al primo posto non poteva mancare di certo il Nokia 3310, un telefono che ha in un certo qual modo dato uno sprint al mondo dei cellulari. Con il suo design tipico dell’azienda finlandese e soprattutto con la sua resistenza divenuta leggenda nel tempo, il 3310 oggi potrebbe avere un valore di addirittura 400 €. Da ricordare che bisogna però averlo conservato in ottimo stato.

Segue un’altra grande icona, questa volta precedente al Nokia 3310. Si tratta del Motorola ufficializzato nel 1996, lo StarTac. Questo dispositivo con design a conchiglia e con un’antenna ben visibile ed estraibile, potrebbe oggi valere tra i 200 e i 300 €.

Chi oggi è appassionato di smartphone pieghevoli come lo sono gli Z Fold di Samsung, potrebbe avere simpatia anche per il vecchio Nokia Communicator. Questo dispositivo è stato in grado di stupire una generazione intera anni fa, siccome era il primo a dividersi in due parti, una con lo schermo e una con una tastiera fisica. Il suo valore oggi potrebbe essere di 1000 €.

Non può mancare infine il primo iPhone presentato da Steve Jobs il cui valore, nel caso in cui dovesse essere stato conservato all’interno della sua scatola mai aperta, potrebbe arrivare a 4000 €.