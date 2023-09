Le politica commerciale di Netflix ha subito una grande virata nelle scorse settimane ed in estate con l’entrata in vigore della tanto temuta riforma per gli account condivisi. La vecchia pratica della condivisione della password tra più persone per l’accesso ai contenuti della piattaforma è ora molto più complesso.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Di base con le nuove regole di Netflix gli utenti non avranno più la possibilità di condividere l’accesso alla piattaforma con amici, parenti o anche semplici conoscenti a costo zero. Attraverso tale novità, Netflix vuole incentivare i clienti ad attivare piani di visione singoli anziché in comunità.

Con le nuove norme della tv streaming, gli abbonati che hanno un regolare ticket, laddove desiderino ancora condividere la visione su dispositivi allacciati a reti internet diverse devono necessariamente aggiungere un costo extra al prezzo di base del loro abbonamento. Il costo aggiuntivo per il pubblico sarà pari a 4,99 euro ogni mese.

La buona notizia per i clienti di Netflix è che, almeno sino ad ora, con l’entrata in vigore delle nuove norme per la modifica degli account condivisi, non sono mutati i costi base per i listini della tv streaming. Il costo di partenza per un abbonamento a Netflix è ancora di 7,99 euro con la presenza di pubblicità tra un contenuto e l’altro e pieno accesso alla galleria della piattaforma. Il costo della tv streaming sale invece a 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD per poi arrivare a 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.