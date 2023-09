Fastweb Mobile, la nuova offerta da 7 euro al mese con 150 GB

Sembrava essere finita dopo la scadenza dell’ultima offerta da 200 giga in 5G per Fastweb, ma in realtà si va avanti alla grande.

Il celebre gestore virtuale infatti ha messo a disposizione dei nuovi clienti una nuova promozione mobile, in grado di fornire comunque tanti contenuti.

Fastweb batte tutti con un’offerta che prende l’eredità della vecchia Mobile Full, costa solo 7,95 € al mese

Bisogna partire dalla semplicità con cui si può attivare questa nuova promozione, la Mobile di Fastweb. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, bisognerà prima sottoscrivere l’offerta e ricevere a casa la propria scheda Sim. Dopodiché sarà semplicissimo attivarla in maniera rapida e sicura servendosi della propria identità digitale SPID o della carta d’identità elettronica. Nel caso in cui non si dovesse optare per questa soluzione, l’attivazione potrà avvenire mediante una semplice video riconoscimento.

Venendo invece ai contenuti dell’offerta mobile, c’è davvero tutto quello che l’utente medio cerca tra convenienza ed affidabilità. Si parte dai minuti senza limiti verso tutti i gestori per parlare con chiunque si abbia voglia e in ogni momento, senza alcuno scatto alla risposta. Ci sono poi 150 giga per la connessione ad Internet senza limitazioni, navigando sempre a tutta velocità. Chiaramente è incluso il 5G, cavallo di battaglia di Fastweb.

Ricordiamo che per beneficiare di questo standard di rete serve innanzitutto avere uno smartphone che lo supporti. Inoltre non si potrà pretendere di avere il 5G laddove non esistono infrastrutture che lo consentano.

Da ricordare che le tariffe di Fastweb sono chiare e trasparenti, senza costi che sopraggiungono in un secondo momento. Gli utenti che sceglieranno il gestore, potranno inoltre provarci senza alcun impegno, siccome non ci sono vincoli.