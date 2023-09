Avete già sentito parlare di Temu? La nuovissima app di shopping sta conquistando pian piano l’Europa, dopo il grande successo avuto negli Stati Uniti. Grazie alla sua vastità di prodotti, che vanno dall’abbigliamento all’arredamento fino ad arrivare ai prodotti di bellezza e fai da te, Temu sta battendo il suo competitor principale del settore che siamo certi conoscerete: Shein.

Prezzi stracciati e una personalizzazione dell’esperienza d’acquisto tramite l’utilizzo di algoritmi e di un’intelligenza artificiale, rendono l’applicazione unica e quasi indispensabile per coloro che adorano lo shopping online. Inoltre, il suo successo è anche dovuto ai numerosi bonus e ai sistemi di referral che aumentano la fidelizzazione ed incentivano le persone all’acquisto. Se non sapete come scaricarla, ve lo spiegheremo noi e in un attimo sarà sul vostro smartphone.

Come scaricare Temu in un attimo

Partiamo col dire che l’applicazione è disponibile sia sui dispositivi iOS che Android. I passaggi per effettuare il download di Temu sono davvero pochi.

Per chi ha uno smartphone Android, il meccanismo è uguale allo scaricare qualsiasi altra app. Innanzitutto dovrete aprire Google Play sul vostro device e cercare l’applicazione nella barra apposita. Come al solito, il passo successivo è quello di cliccare su installa. Premuto il tasto, Temu verrà scaricata e sarà subito disponibile per i vostri acquisti.

La procedura per i dispositivi iOS è molto simile. Come prima cosa dovrete aprire l’App Store e cercarla, poi cliccare su ottieni. L’app, in entrambi i casi, è gratuita, quindi potete stare tranquilli.

Una volta effettuato il download, per eseguire degli acquisti vi verrà richiesto di creare un account. Potrete registrarvi utilizzando il vostro numero di telefono, l’e-mail o collegarla direttamente all’account Facebook, Apple o Google.

Se vi state chiedendo quali siano i miei metodi di pagamento accettati da Temu, la risposta è molto semplice: praticamente tutti. Accetta ogni circuito, che sia Mastercard ho Visa fino ad arrivare all’American Express. Inoltre, potete anche utilizzare PayPal, Apple pay e Google pay. Se invece volete accedervi tramite desktop potrete cercarlo su google o cliccare qui.