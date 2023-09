WindTre riporta in alto le proprie offerte, mettendo sul piatto una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, stiamo parlando della Start 5G Summer, una soluzione che risulta essere perfettamente accessibile da parte di qualsiasi utente sul territorio, ma che allo stesso riesce a ridurre al massimo la spesa finale, raggiungendo un canone fisso mensile di soli 12,99 euro.

La promozione è oggi distribuita nella variante Easy Pay, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a dover pagare il canone con carta di credito non ricaricabile o conto corrente bancario, al momento attuale non è possibile versarlo con credito residuo. All’interno dell’offerta troviamo ad ogni modo un bundle di tutto rispetto, infatti parliamo di minuti illimitati da utilizzare verso tutti, 100 giga di traffico dati al mese, ed anche 200 SMS disponibili verso tutti. Da notare che la navigazione è possibile in 5G, alla massima velocità, ed anche che 11,9 giga del totale indicato sono utilizzabili in roaming nell’Unione Europea.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon completamente gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta sul canale telegram di TecnoAndroid.

WindTre, l’offerta che nessuno si aspettava

Come vi abbiamo anticipato, la promozione è attivabile da tutti gli utenti sul territorio, inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di soli 10 euro, a cui aggiungere ovviamente la prima mensilità. Da notare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, l’utente si ritrova uno sconto di 49 euro di costo di attivazione, che obbliga però a restare clienti di WindTre per un periodo di almeno 24 mesi; se così non fosse, la restante parte viene rateizzata e sarà da pagare nel momento in cui verrà richiesta la portabilità.