Per gli utenti Lycamobile arriva una grande novità che siamo certi stavano aspettando da tempo. Parliamo del nuovissimo servizio VoLTE che rivoluzionerà l’esperienza telefonica rendendola più veloce ed efficiente.

Lycamobile è uno degli operatori telefonici più “antichi” del settore delle telecomunicazioni. L’azienda è stata fondata nel 2006 ed è presente in tutto il mondo, per un totale di 26 Paesi. In Italia essa funziona come operatore virtuale Full MVNO, sfruttando la rete Vodafone. La collaborazione ha permesso ai clienti dell’operatore una connessione stabile e veloce 4G. Con l’aggiunta del nuovo servizio, considerando anche che la rete Vodafone 3G è stata disattivata, si aiuterà i clienti ad avere una linea telefonica migliore. VoLTE è stato annunciato tramite SMS, indirizzati ad alcuni degli utenti.

Cos’è e come accedere al servizio VoLTE Lycamobile

VoLTE è una tecnologia che permette di effettuare delle chiamate rimanendo su una rete 4G, evitando il passaggio ad una rete molto più lenta 2G. I clienti avranno così la possibilità di contare su una qualità superiore delle telefonate e su una copertura maggiore. Altro aspetto da non prendere sottogamba è che, in tal modo, potranno continuare a navigare online anche durante le conversazioni telefoniche.

Per utilizzare il servizio bisogna però avere uno smartphone che supporti la linea 4G. In alcuni casi sul display del cellulare apparirà direttamente l’icona dedicata al servizio. Coloro che hanno un device Android per accedere al nuovo servizio, dovranno andare nella sezione impostazioni del dispositivo e cliccare sulla voce Reti Mobili. Qui, se disponibile, apparirà l’opzione VoLTE.

Chi possiede invece un iPhone, una volta entrati in impostazioni dovranno cliccare su Cellulare e poi su Opzione dati cellulare. Nella finestra che si aprirà dovranno poi selezionare voce e dati: da qui potranno attivare il nuovo servizio.