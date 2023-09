Intelligenza Artificiale, queste app ti faranno tornare indietro nel tempo

L’intelligenza artificiale (IA) ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, trovando applicazione in svariati settori, dal design urbano alla creazione artistica. Una delle sue applicazioni più intriganti è la generazione di immagini in pixel art, un’arte che evoca la grafica dei videogiochi retrò e che sta vivendo una rinascita grazie alle nuove tecnologie.

Intelligenza Artificiale: app e pixel art

Molti siti web offrono servizi basati sull’IA per generare immagini in pixel art. Queste piattaforme utilizzano algoritmi avanzati per trasformare semplici istruzioni testuali in opere d’arte in stile retrò. Tale processo, che un tempo richiedeva ore di lavoro manuale, può ora essere completato in pochi minuti grazie all’IA.

Uno dei servizi più noti in questo ambito è Adobe Firefly. Questo strumento, sviluppato dal colosso del software Adobe, permette di generare immagini sorprendenti a partire da semplici descrizioni testuali. L’utente inserisce una breve descrizione nell’apposita casella e Firefly produce quattro varianti dell’immagine, che possono poi essere modificate secondo le preferenze dell’utente. Inoltre, Firefly offre un filtro pixel art preimpostato, facilmente accessibile dalla barra degli strumenti.

Un altro servizio degno di nota è NightCafe. Questa piattaforma offre diverse opzioni per creare pixel art, sempre a partire da un prompt testuale. NightCafe offre diversi stili preimpostati e si basa sul modello Stable Diffusion per generare le immagini. La versatilità di NightCafe lo rende adatto sia ai principianti che ai professionisti del design.

Infine, per chi preferisce lavorare su dispositivi mobili, c’è Fotor. Questa app consente di convertire immagini reali in pixel art o di creare nuove grafiche da zero, basandosi su suggerimenti testuali. La possibilità di trasformare foto reali in opere d’arte in stile retrò rende Fotor un’opzione unica nel suo genere.

In conclusione, l’IA sta rivoluzionando il mondo della pixel art, rendendo questa forma d’arte accessibile a un pubblico più ampio. Che si tratti di designer professionisti o di appassionati di retro gaming, chiunque può ora creare immagini in pixel art di alta qualità con pochi clic. Con l’evoluzione continua dell’IA, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni e miglioramenti in questo settore affascinante.