Le radiazioni elettromagnetiche emesse dagli smartphone sono molto più pericolose di quanto immaginiate, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inserirle nella lista delle possibili cancerogene, sottolineando quanto sia facile che vadano a causare malattie di vario genere all’organismo umano.

Ogni anno vengono svolti dei test sui modelli in commercio, per verificare che rispettino i requisiti base richiesti dall’Unione Europea. Dovete sapere, infatti, che le radiazioni vengono misurate con il SAR, il cui acronimo è Specific Absorption Rate, imposto con un limite di 2.0 W/kg appunto dall’UE, per tutelare la popolazione nostrana.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete accesso a codici sconto gratis ed anche le migliori offerte in circolazione.

Radiazioni elettromagnetiche, quali sono gli smartphone più pericolosi

Nel corso delle ultime analisi è emerso un dettaglio preoccupante, il SAR di Apple iPhone 12, come verificato direttamente dal Governo Francese, sarebbe più alto di quanto comunicato dalla stessa Apple (inizialmente soli 0,99 W/kg), raggiungendo addirittura 1,74 W/kg. Un valore molto alto che lo proietterebbe come il modello più “pericoloso” del mercato, in modo del tutto inaspettato.

La risposta dell’azienda non si è giustamente fatta attendere, con un comunicato ha ufficialmente annunciato che rilascerà un aggiornamento software per limitare le emissioni di radiazioni elettromagnetiche, anche per impedire che il prodotto venga ritirato dal mercato, come minacciato dalla stessa Francia.

La speranza, ad ogni modo, è che il problema venga risolto al più presto, e che non si verifichino più situazioni di questo tipo, riuscendo così ad utilizzare con tranquillità i propri smartphone.