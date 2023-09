Coca Cola fa un annuncio che sconvolge a dir poco.

Il noto brand, lancia ufficialmente la prima bevanda al mondo realizzata dall’intelligenza artificiale.

Stiamo parlando della Coca Cola Y 3000 Zero Sugar.

Un’edizione limitata che l’azienda ha realizzato in collaborazione con l’ IA e che sarà destinata a mercati selezionati.

Per questo progetto è stato utilizzato Stable Diffusion, ovvero il generatore di immagini IA di Stabilità AI e il risultato di tale connubio professionale non è affatto male.

Coca Cola Y 3000 Zero Sugar, uno sguardo… al futuro

Il design della nuova bevanda Coca Cola, (come è possibile vedere dalla foto in evidenza) sembra anticipare un po’ gli anni 3000, considerato il suo stile che potremmo definire oltremodo futuristico.

Inoltre, in concomitanza con il lancio della Y3000 Zero Sugar, il brand annuncia anche la disponibilità di un’app apposita, ovvero la Y3000 AI Cam.

Con questa applicazione, gli utenti attraverso la scannerizzazione del codice QR presente sulla confezione, avranno la possibilità di scattare foto utilizzando i filtri di Stable Diffusion, gli stessi che sono stati applicati per la realizzazione del nuovo design.

Ma cosa più importante…

Come sarà il suo sapore?

Per questo non abbiamo ancora sufficienti informazioni. L’unica cosa che potremmo dire in merito è che, almeno per il sapore, la Coca Cola non si è fatta aiutare dall’intelligenza artificiale.

Tuttavia, come giusto che sia, ogni persona ha i propri gusti, quindi non ci resta che aspettare e provarla personalmente.

Inutile dire che la nostra curiosità è alle stelle.

Anche se, almeno per il momento, non è ancora certo se tra i mercati selezionati per la nuova bevanda, vi sia anche l’ Italia.