Di recente, Apple sta lavorando per migliorare le sue tecnologie, in particolare la connettività del 5G dei suoi nuovi iPhone.

Tutto questo grazie ad un apposito modem che sembra essere in grado di aumentare la velocità di connessione, in download ed upload, in maniera davvero esponenziale.

L’IPhone 15, secondo quanto dichiarato, avrà un modem SnapDragon x70.

Sembra dunque che per averne uno di sua proprietà, la Apple dovrà attendere almeno il 2025.

Apple implementa un nuovo modem per il suo 5G, massima velocità al minimo consumo

Tuttavia, anche se, come è stato reso noto, manca ancora un po’ di tempo prima che Apple possa implementare un proprio modem, sono comunque stati fatti dei notevoli passi avanti in termini di miglioramento delle prestazioni e della velocità del 5G in download e upload.

Cosa di cui, appunto, abbiamo già parlato.

Infatti, secondo alcuni dati, la velocità di connessione dell’iPhone 15 migliorerà tra il 16% ed il 24 %, rispetto al precedente modello iPhone 14.

Per avere un esempio pratico, per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, la sua velocità media in termini di download è pari a 195,83 Mbps, mentre per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro, parliamo di 243,06 Mbps.

Una differenza oltremodo palpabile.

Invece, per quanto concerne la velocità di upload, questa è rimasta per lo più invariata, sempre se non si considera un piccolo miglioramento dei valori che restano tra i 25 e i 30 Mbps.

Insomma, in conclusione possiamo essere ben certi che i livelli di connettività dell’iPhone 15 saranno notevolmente migliori.

Inoltre il modem Snapdragon x70, oltre a garantire una maggiore velocità delle prestazioni, sarà implementato dalla Apple al fine di mantenere un consumo dati notevolmente ridotto, oltre ad un mantenimento stabile della copertura del segnale su tutto il territorio, anche ad elevate distanze o in situazioni atmosferiche particolari.