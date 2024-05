Milioni di utenti usano il proprio smartphone per i pagamenti digitali. Per i dispositivi Android la soluzione più utilizzata è Google Wallet. A tal proposito, con il suo ultimo aggiornamento, l’app, che permette di gestite metodi di pagamento digitali, carte fedeltà personali ed anche i biglietti per i mezzi pubblici, ha ricevuto una serie di novità interessanti per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti.

Le novità previste con il nuovo aggiornamento dovrebbero essere in distribuzione su tutti gli smartphone che hanno installato Google Wallet. Entro qualche giorno dovrebbero arrivare a tutti gli utenti coinvolti.

Nuovo aggiornamento per Google Wallet

L’aggiornamento proposto per Google Wallet si basa sostanzialmente due novità. La prima riguarda l’opzione “Metodi di pagamento” che sostituisce “Banche partecipanti” presente all’interno del menù contestuale al profilo dell’utente. Per accedere a questo menù bisogna selezionare l’icona del proprio account presente nella home dell’applicazione.

Grazie a questa nuova opzione gli utenti potranno accedere in modo rapido alla lista di carte salvate su Google Wallet per effettuare i pagamenti online. Inoltre, sarà possibile anche accedere alle singole carte per poterle gestire, per cambiare l’ordine di visualizzazione e aggiungerne di nuove. Quest’opzione promette di facilitare l’esperienza in app per tutti gli utenti che posseggono diverse carte che desiderano salvare sul proprio profilo. In questo modo si cerca di facilitare il processo di navigazione che invece risulterebbe difficoltoso tramite il carosello presente nella schermata home dell’app.

La seconda novità, invece, coinvolge l’opzione “Impostazione dei pagamenti”. Anche questa è presente nel menù contestuale dell’applicazione Wallet. Questa corrisponde alla procedura da eseguire per configurare i pagamenti sul proprio smartphone. Di solito, suddetta procedura viene effettuata al primo avvio dell’app. La nuova opzione propone una schermata che, dopo aver configurato Google Wallet, permette agli utenti di capire se i pagamenti digitali sono stati configurati nel modo giusto o è necessario effettuare delle ulteriori operazioni per abilitarli definitivamente.