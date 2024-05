L’arrivo del nuovo update per Vivaldi, il browser web diventa sempre più performante e attento alle esigenze degli utenti. L’aggiornamento rilasciato nei giorni scorsi è caratterizzato dal numero di versione 6.7 con novità incentrate sulla produttività e sulla sicurezza.

La novità principale riguarda la tecnologia Memory Saver, un feature pensata per ottimizzare al meglio l’utilizzo della memoria. In questo modo, il browser non peserà più del necessario sulle risorse hardware del PC, preservando il consumo della memoria RAM e favorendo il multitasking.

Il funzionamento di Memory Saver si basa sull’ibernazione delle schede non utilizzate da tempo. Il browser Vivaldi analizzerà automaticamente le schede non necessarie per ottimizzare la memoria. Inoltre, la funzionalità sarà liberamente utilizzabile in quanto gli utenti potranno ibernare manualmente le schede non necessarie.

Vivaldi ha rilasciato la versione 6.7 del proprio browser per ottimizzare il consumo delle risorse e migliorare la personalizzazione dell’esperienza utente

Bloccando le schede inattive, le risorse di sistema potranno essere dedicate a quelle che invece sono attivamente sfruttate dagli utenti. Questo significa un miglioramento prestazionale per il gioco o lo streaming. Tuttavia, quando una scheda inattiva verrà selezionata dagli utenti, il browser la sbloccherà permettendo di riprendere il lavoro da dove lo si era lasciato.

Inoltre, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza online, Vivaldi ha realizzato anche il nuovo Feed Reader. Gli utenti potranno selezionare i principali content creator, blogger e testate da seguire al fine di costruire il proprio feed personalizzato.

Non manca la possibilità di seguire le notizie su Reddit, GitHub e YouTube per ampliare ulteriormente l’unicità del proprio flusso di informazioni. Vivaldi Feed Reader ora ti aiuta a scoprire più feed su questi siti popolari. Ora puoi seguire subreddits e utenti su Reddit, oltre a rilasci di repository e commit su GitHub. Basterà cliccare sul pulsante “Segui Feed” ove supportato per aggiungere il sito agli altri e leggere tutte le notizie pubblicate.