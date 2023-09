Unieuro, imperdibili offerte tech fino al 24 settembre

Unieuro, uno dei principali rivenditori di elettronica in Italia, ha lanciato una serie di offerte esclusive online valide fino al 24 settembre 2023. Queste coprono una vasta gamma di prodotti tech, offrendo ai consumatori l’opportunità di acquistare dispositivi di alta qualità a prezzi scontati.

Unieuro: tutte le promozioni del momento

Tra le offerte più notevoli, spicca il TV Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici, ora disponibile a 406 Euro, rispetto al prezzo di listino di 529,90 Euro. Un altro televisore in offerta è l’LG NanoCell 50NANO766QA da 50 pollici, proposto a 419 Euro, con un notevole risparmio rispetto ai 749,90 Euro del prezzo originale.

Per chi è alla ricerca di un nuovo laptop, Unieuro offre il Lenovo Yoga Pro 7 Ultrathin da 14 pollici, dotato di processore i7-13700H, 16GB di RAM e SSD da 512GB, a 999 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino. Inoltre, il Lenovo Ideapad 3, con processore I5, 16GB di RAM e SSD da 512GB, è ora disponibile a 599,90 Euro, in calo dagli 849,90 Euro precedenti.

Gli appassionati di pulizia domestica automatizzata potrebbero essere interessati al robot aspirapolvere iRobot Roomba i7, ora offerto a 499 Euro, rispetto ai 699,90 Euro del prezzo originale. Per gli utenti di iPad, la Apple Magic Keyboard per iPad Pro da 11 pollici di seconda generazione è ora disponibile a 319 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto al prezzo di listino di 369 Euro.

Queste offerte rappresentano solo una piccola selezione delle numerose promozioni disponibili sul sito di Unieuro. Gli interessati possono consultare la lista completa dei prodotti in offerta direttamente sul sito di Unieuro. Inoltre, per coloro che sono ancora riluttanti ad acquistare online, la grande catena suggerisce l’utilizzo di HYPE, un servizio che offre bonifici e pagamenti immediati a costo zero. Questo offre anche un bonus di 20 euro per i nuovi utenti che effettuano la loro prima ricarica. Il servizio, con un costo mensile di 2,90 euro, offre anche un’assicurazione sugli acquisti online, garantendo una maggiore tranquillità durante gli acquisti su internet.