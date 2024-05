La console gaming portatile powered by Windows di Asus, ROG Ally, sembra avere un problema non di poco conto con il proprio lettore di schede micro SD, problema che non è chiaro se possa essere risolto o meno, le segnalazioni infatti stanno andando sempre aumentando da diversi mesi e attestano che il lettore non riesce a riconoscere la scheda inserita con addirittura alcuni alcuni utenti che attestano che in qualche modo la scheda di memoria è stata rovinata in modo permanente una volta inserita, non sembra trattarsi di un problema software, dunque risolvibile tramite un aggiornamento, bensì di un vero e proprio difetto hardware.

Asus non è rimasto indifferente alla problematica accusata dagli utenti, tant’è che l’ha già riconosciuta la scorsa estate associando il problema a un guasto di natura termica, secondo Asus infatti se la console scalda troppo il lettore di scheda SD può andare incontro a danneggiamento, ecco dunque perché negli Stati Uniti Asus esteso la copertura in garanzia a due anni, in modo da dare più tempo agli utenti per portare il loro dispositivo in riparazione.

Ancora molti dubbi

Al momento non è chiaro se l’intervento in garanzia di Asus sia risolutivo completamente o se sia semplicemente una soluzione temporanea che risolve il guasto momentaneamente lasciando però il device esposto a un nuovo guasto medesimo, ecco dunque perché Asus dovrebbe rilasciare una dichiarazione chiara e diretta a riguardo spiegando se ha trovato un modo per evitare che le circostanze che portano al guasto si ripetano, cosa che però a quanto pare l’azienda sta cercando di evitare in tutti modi riuscendo addirittura dribblare le domande dirette di alcuni giornalisti.

Non ci vuole molto a capire dunque che nemmeno Asus ha la certezza assoluta che il proprio intervento sia risolutivo in modo completo, in tale frangente l’unico consiglio da dare è quello di utilizzare il meno possibile il lettore di schede soprattutto durante le fasi più impegnative a livello termico per il device.