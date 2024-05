Lo scorso marzo sono emersi alcuni dettagli interessanti riguardo il Samsung Galaxy S24 FE che potrebbe essere più vicino del previsto. E non è tutto. Un leak arrivato in questi giorni suggerisce che il dispositivo midrange potrebbe presentare un SoC esclusivo.

A riportare la notizia sono stati due leaker: Kro su X e il portale WCCFTech. Nello specifico, Kro ha affermato che il nuovo chip di Samsung, l’Exynos 2400+, sarà disponibile sui prossimi smartphone Galaxy S24 FE.

Nuovo SoC per lo smartphone Samsung Galaxy S24 FE

Il leaker ha rivelato che il nuovo dispositivo dovrebbe presentare una serie di miglioramenti relativi a yield ed efficienza energetica. Questi dovrebbero essere compresi tra il 5% e il 10%. È importante sottolineare che il chip in questione, riservato ai Galaxy S24, non è stato implementato su tutti i dispositivi della lineup. Infatti, sono disponibili solo sulla linea S24 ed S24 Plus. In più, questi sono stati rilasciati solo in alcuni mercati.

Se quanto rivelato dal leaker fosse confermato, allora si tratterebbe del primo caso in cui Samsung sviluppa un chip esclusivo per la serie Galaxy “FE”. Infatti, sia il S23 FE che l’S21 FE hanno adottato soluzioni hardware simili a quelle presentate dal modello base della propria stessa linea.

E non è tutto. Si tratterebbe anche della prima volta in cui un dispositivo FE presenta un SoC migliore rispetto a quello presentato sulle controparti vanilla e Plus. Questo vale anche se si parla “solo” di consumi energetici e non coinvolge le performance.

Nel post del leaker Kro, è ipotizzato che si tratti di un cambio del processo produttivo di Samsung così da garantire uno yield più elevato e che di conseguenza, come accennato, migliorerebbe le prestazioni energetiche del chip. Una teoria valida che giustifica la scelta di adoperare un SoC diverso per i nuovi dispositivi Galaxy S34 FE.