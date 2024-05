Unieuro accoglie il nuovo mese di Settembre con una campagna promozionale davvero più unica che rara, i prezzi sono fortemente ridotti rispetto al passato, le occasioni non mancano, e sopratutto gli utenti possono approfittare di sconti quasi mai visti prima d’ora.

Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, possono essere completati in esclusiva assoluta presso i punti vendita di Unieuro sparsi per il territorio nazionale, oppure online sul sito ufficiale, tramite il quale si ha comunque la certezza di avere la spedizione gratuita a domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: offerte da non credere attive oggi

Un SottoCosto davvero molto interessante vi attende da Unieuro fino all’11 maggio, arrivano le migliori offerte dai prezzi incredibilmente bassi, che riducono di molto la spesa finale, anche ad esempio sugli smartphone di fascia medio-alta. Tra questi possiamo sicuramente annoverare Galaxy S23, che oggi ha un costo finale di soli 649 euro, oppure anche il bellissimo Samsung Galaxy S24 Ultra, disponibile nel periodo corrente con un esborso di 1199 euro.

Molto interessanti sono le proposte legate alla fascia intermedia, all’interno della quale possiamo trovare Pixel 7A, che viene proposto a 349 euro, ma anche Galaxy A55, disponibile a 469 euro, Galaxy A25, in vendita a 279 euro, Galaxy A15 a 159 euro, Oppo A79, in vendita a 199 euro, per finire con Redmi Note 13 Pro, disponibile a 299 euro, Redmi 12 a 149 euro o Redmi A3 a 119 euro.

Non mancano all’appello sconti mirati sui prodotti Apple, con iPhone 15 Pro Max a 1299 euro, ma anche iPhone 15 a 779 euro, oppure iPhone 13 a 599 euro, per poi scendere sempre più verso il basso, con prodotti del calibro di Honor 90, disponibile a 369 euro, oppure Honor 90 Lite a 179 euro, Honor X6a, che è in vendita a 109 euro, senza dimenticarsi di Motorola con un paio di modelli interessanti. Tutti gli sconti sono disponibili sul sito ufficiale di Unieuro.