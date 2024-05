Samsung Galaxy S24 è lo smartphone che tutti vogliono e desiderano, un prodotto che finalmente può essere acquistato anche da coloro che non dispongono di un elevato potere d’acquisto, grazie alla presenza di un codice che può essere inserito direttamente nella pagina ufficiale di Amazon stessa.

Il prodotto nasce con un display da 6,2 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione FullHD+, di qualità assolutamente eccellente, che viene supportato dalla presenza di un processore octa-core capace di raggiungere prestazioni decisamente superiori al normale, grazie anche a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile).

Samsung Galaxy S24: che prezzo oggi su Amazon

Sconto pazzesco attivato sul Samsung Galaxy S24, il suo listino, almeno per quanto ne concerne la variante inserita nell’articolo, sarebbe di 929 euro. Una cifra che per troppi risulta essere particolarmente elevata, ma che allo stesso tempo viene ridotta del 14% con lo sconto automatico di Samsung capace di porlo a soli 799 euro. A questo punto entra in gioco il codice/coupon, che può essere facilmente aggiunto al carrello, inserendo la stringa GALAXI100, per arrivare a spendere in finale solamente 699 euro. Acquistatelo subito a questo link.

Il prodotto gode di tantissime peculiarità tecniche che lo innalzano verso un livello superiore, annoveriamo infatti la batteria da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida, per avere la certezza di poterlo utilizzare per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, oppure semplicemente il comparto fotografico, composto nella parte posteriore da tre sensori differenti, il cui principale è da 50 megapixel, per riuscire a realizzare scatti di qualità assoluta, a prescindere dalle condizioni meteorologiche in cui l’utente si potrebbe imbattere. Come anticipato, ricordiamo essere un prodotto con garanzia di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica.