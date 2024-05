CoopVoce, sul sito due offerte da 30 e 200GB al mese

CoopVoce tiene sempre alta l’attenzione e non manca mai nel proporre le sue offerte migliori sul sito ufficiale. Il gestore virtuale infatti vuole anche questa volta a rubare utenti alla concorrenza e lo fa con un gradito ritorno all’interno della tanto amata gamma EVO.

CoopVoce, la EVO 30 è tornata e con un prezzo fuori di testa: eccola qui

Non serve fare troppi preamboli per descrivere il ritorno di un’offerta molto gradita in passato, quella famosissima EVO 30 che costa poco ed offre molto. Al suo interno gli utenti possono trovare tutto tra giga, messaggi e minuti, peraltro con un prezzo mensile che dura per sempre senza cambiare.

Partendo proprio da quest’ultimo, la soluzione mobile di CoopVoce costa solo 5,90 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile e fisso, 1000 SMS verso tutti ed infine 30 giga in 4G.

È disponibile anche la versione da 200 giga mensili che però costa 9,90 € al mese. Anche questa include al suo interno minuti e messaggi verso tutti.

C’è un costo di attivazione da pagare per tutti gli utenti che decidono di optare per questa nuova EVO 30 di CoopVoce. Oltre al prezzo mensile, almeno per la prima volta, bisognerà pagare 10 € per attivare l’offerta. La prima ricarica pertanto dovrà essere di 16 € almeno. C’è una promozione a disposizione di tutti predisposta dal gestore, ovvero quella che riguarda la scheda SIM gratis. Il problema ovviamente sarà l’attesa, come per tutti gli altri gestori, per la portabilità.

È proprio in questo caso che può tornare utile una nuova soluzione, ovvero la scheda virtuale detta anche eSIM. Anche questa gratuita, ha un vantaggio rispetto alla scheda fisica: va semplicemente installata e si può fare al momento della sottoscrizione dell’offerta. Il tempo risparmiato dunque non sarà poco e si potrà evitare di tenere un numero provvisorio per più giorni.