Google Maps recentemente è al centro di una serie di modifiche che riguardano il comparto grafico dell’applicazione. Proprio in queste ore, molti utenti stanno ricevendo una nuova versione dell’app che mostra un’interfaccia riprogettata per mostrare un aspetto molto più moderno. Continuano le novità per la nota app di navigazione che negli ultimi anni è diventata fondamentale per tantissimi utenti ed automobilisti in tutto il mondo.

Google Maps si aggiorna sugli smartphone Android

Nello specifico, l’aggiornamento, riservato agli smartphone Android, riguarda alcune visualizzazioni a schermo intero che sono state sostituite con delle schede che permettono di intravedere lo sfondo principale. E non è tutto. A subire delle modifiche sono anche gli elementi grafici dell’interfaccia. Quest’ultimi ora presentano degli angoli arrotondati.

Inoltre, rispetto alla precedente versione di modifica che è trapelata nelle scorse settimane, l’attuale aggiornamento in circolazione sembra essere caratterizzato da alcuni miglioramenti decisamente importanti in relazione alla ricerca di particolari indicazioni stradali.

In alto gli utenti potranno visualizzare solo i campi per la posizione di partenza insieme alla destinazione. Le opzioni aggiuntive riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato, sono invece state in basso. In questo modo sarà possibile raggiungerle in modo più semplice. Si tratta di piccoli cambiamenti, ma presentano l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti che utilizzano Google Maps.

Al momento questa nuova versione è destinata solo ad un numero limitato di utenti Android, l’ultima beta disponibile è la 11.127. È però possibile che questa venga presto implementata da Google tramite un nuovo aggiornamento lato server. In ogni caso, questo significa che per ottenere il rilascio definitivo delle nuove opzioni bisogna attendere ancora un po’.

Mentre si attende l’arrivo di queste novità è innegabile che l’impegno dell’azienda di Mountain View sia sempre più intenso. In questo modo Google Maps migliora sempre di più rappresentando una delle soluzioni più valide nel settore della navigazione.