Come tutti ormai sanno, o suppongono, Apple sta già lavorando ai suoi nuovi iPad. Il loro lancio potrebbe avvenire proprio oggi, in vista dell’evento “Let Loose”. Mentre si attendono le prime informazioni un nuovo leak ha rilevato una serie di notizie interessanti sui dispositivi. Sembra infatti che i nuovi iPad di Appel potrebbero costare meno di quelli attualmente sul mercato.

La notizia è stata rivelata da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che ha spiegato che durante il “Let Loose”, Apple lancerà i nuovi iPad Pro ed Air. I dispositivi presenteranno un redesign particolarmente intenso ed una scheda tecnica migliorata. Oltre che degli schermi OLED. Suddetti dettagli varranno soprattutto per i tablet più costosi. Potrebbe però non essere tutto qui.

Apple rilascia nuovi iPad meno costosi?

Mentre il mercato è in fermento per l’arrivo dei nuovi dispositivi, gli ingegneri di Cupertino sono al lavoro sugli iPad 11 e iPad Mini 7 che potrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno. Secondo quanto riferito da Gurman, l’azienda sta lavorando duramente a questi dispositivi al fine di implementare nuove feature senza per questo aumentarne il prezzo. O addirittura, nel caso degli iPad 11, diminuendo il costo rispetto al modello in commercio attualmente.

Gurman ipotizza che Apple potrebbe proporre gli iPad 11 con un costo che va dai 329 ai 349 dollari. Suddetti dispositivi presenteranno un SoC rinnovato, ma è probabile che questa sarà la modifica principale. Non saranno quindi proposti cambiamenti per quanto riguarda il form factor o il design. Stesso discorso vale per materiali, schermo e fotocamere che potrebbero rimanere le spesse rispetto al modello precedente.

Per gli iPad Air e Pro lo scopo di Apple dovrebbe essere quello di non aumentare il costo dei due dispositivi anche se sono state integrate numerose novità. Prima fra tutte troviamo il chip M3 (o addirittura l’M4). Tra le ulteriori possibili novità troviamo anche uno schermo OLED per i modelli pro e un redesign completo di entrambi i device. Quest’ultimo intervento potrebbe spostare la fotocamera frontale sul lato lungo riducendo in questo modo i bordi esterni dei nuovi dispositivi Apple.