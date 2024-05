Moulinex è un brand che, bene o male, conosciamo praticamente tutti, nell’ultimo periodo, data la dilagante diffusione di friggitrici ad aria, ha deciso a sua volta di buttarsi a capofitto nel settore, proponendo una soluzione economica, oggi resa ancora più tale dalle ultime offerte lanciate direttamente da Amazon.

Tutti gli utenti possono acquistare a basso prezzo la Moulinex friggitrice ad aria, modello Easy Fry Deluxe, con una capacità effettiva di 4,2 litri, adatta sia per un pubblico ristretto di utenti, ovvero una famiglia composta anche solo da due persone, fino ad estendersi a ben 6 membri. Il design resta comunque relativamente compatto, raggiungendo 27,8 x 33,3 x 33,8 centimetri, con una potenza massima erogabile pari a 1500W.

Friggitrice ad aria Moulinex: un prezzo bassissimo

Una friggitrice ad aria decisamente economica è quella di Moulinex, azienda capace oggi di mettere sul mercato un prodotto che di base avrebbe un costo di 224,99 euro, ma che allo stesso tempo è stato fortemente ridotto da Amazon con uno sconto effettivo del 78%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 49,99 euro. Il dispositivo è disponibile con la solita garanzia di 2 anni, valida dalla data di ricezione presso il proprio domicilio. Potete acquistarla qui.

Tra le varie specifiche tecniche interessanti, segnaliamo la possibilità di impostare la temperatura tra 80 e 200 gradi centigradi, con spegnimento automatico e timer che non può andare oltre i 60 minuti. La tecnologia Air Pulse offre un flusso d’aria ciclonico con il quale rendere i cibi decisamente croccanti nella parte esterna, risultando una cottura molto più sana. Il cestello removibile permette di far fuoriuscire l’eventuale liquido di cottura, portandolo nella parte bassa, così da non inumidire ed ungere eccessivamente le pietanze inserite direttamente all’interno della stessa friggitrice ad aria.