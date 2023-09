Solamente qualche giorno fa il colosso di Cupertino Apple ha presentato al mondo i nuovi prodotti, che comprendono anche i nuovi smartphone.

iPhone 15 sta arrivando sul mercato e la piattaforma Amazon permette di prenotare anche il modello Pro al prezzo minimo garantito. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Apple iPhone 15 Pro prenotabile su Amazon

Apple iPhone 15 Pro è un smartphone iOS di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.1 pollici che pone questo Apple al vertice della categoria. Risoluzione di 2556×1179 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Apple iPhone 15 Pro non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Apple iPhone 15 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Apple iPhone 15 Pro di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.3mm è contenuto e rende questo Apple iPhone 15 Pro molto interessante. Oltre alla fotocamera principale dispone anche di due sensori di 12 megapixel.

La fotocamera anteriore invece è composta da un sensore da 12 megapixel. Monta il processore Apple A17 Pro con 8 GB di memoria RAM e, in questo caso, 128 GB di memoria interna non espandibile. Il sistema operativo pre installato è ovviamente l’ultimissimo iOS 17. Seguite questo link per prenotarlo per 1239 euro.